Incontri di storia dell’Arte

Dopo il successo delle giornate FAI d’autunno del 15 e 16 ottobre, la delegazione FAI di Padova organizza 3 incontri con altrettanti protagonisti della storia dell’arte

Il professor Enrico Maria Dal Pozzolo, docente di storia dell’arte moderna all’Università di Verona, ci introdurrà alla visione di tre documentari da lui stesso curati su autori importanti: Giorgione, Lorenzo Lotto e Tiziano.

Un’occasione unica per conoscere “da vicino” questi personaggi e poterne discutere con lo studioso che ne ha attentamente analizzato vita, contesto e opere.

Gli appuntamenti si terranno presso la Sala del Romanino del Museo Eremitani.

Enrico Maria Dal Pozzolo (Padova 1963) insegna Storia dell’arte moderna all’Università di Verona. Si occupa in particolare di pittura italiana di età rinascimentale e barocca. Ha scritto volumi su vari artisti (Lorenzo Lotto, Giovanni Bonconsiglio, Giorgione, Simone Peterzano, El Greco, Pietro della Vecchia) e su temi iconografici, di storia del mercato dell’arte e della falsificazione. Ha curato mostre a Venezia (Palazzo Ducale, Museo Correr), Roma (Palazzo Venezia, Castel Sant’Angelo), Madrid (Prado) e Londra (National Gallery). Scrive su “La Repubblica e collabora con Rai5, Radio3 e BBC1. E’ stato autore di tre film-documentari, dedicati rispettivamente a Giorgione (2013), Lorenzo Lotto (2018) e Tiziano (2022), tutti con la regia di Nino e Luca Criscenti, due maestri del documentario d’arte in Italia, che hanno lavorato estesamente con Federico Zeri e Tomaso Montanari.

Programma

Venerdì 11 novembre, ore 17.00

Indagine su Giorgione

Documentario d’arte

Il filmato illustrerà, con rigore scientifico ma anche in maniera piacevolmente divulgativa, la figura di questo importantissimo autore della storia dell’arte italiana.

Saranno eccezionalmente presenti anche il regista Nino Criscenti e il direttore musicale (presente anche nel video) Terrell Stone.

Il documentario (nato a seguito della mostra su Giorgione a Castelfranco, curata dall’autore nel 2009-10) è un’indagine di impianto quasi giornalistico, sui luoghi di Giorgione, e la lettura dei dipinti si abbina all’esecuzione di musiche per liuto e voce edite a Venezia negli anni di vita del maestro, che – secondo la credibile testimonianza di Vasari nelle “Vite” – oltre che pittore era anche musicista di liuto.

“Indagine su Giorgione” di Enrico Maria Dal Pozzolo, regia di Nino Criscenti, direzione musicale di Terrel Stone, realizzato per Rai 5 da Land Comunicazioni (durata 73 minuti). Il lavoro ha conseguito il Premio Silvia Dell’Orso quale “miglior lavoro di divulgazione dei temi inerenti i beni culturali realizzato in qualsiasi modalità espressiva (scritta, visuale, multimediale)” per l’anno 2014 (V edizione).

Venerdì 18 novembre, ore 17.30

Lorenzo Lotto. Viaggio nella crisi del Rinascimento

Documentario d’arte

Il documentario (nato in occasione della mostra su Lorenzo Lotto svoltasi a Macerata, a cura dell’autore, nel 2018-19) condensa un notevole numero di opere di Lorenzo Lotto, in un percorso biografico serrato che parte dagli esordi a Treviso e si conclude nella Loreto in cui il maestro decise di trascorrere gli ultimi anni della sua vita.

“Lorenzo Lotto: viaggio nella crisi del Rinascimento” di Enrico Maria Dal Pozzolo, regia di Luca Criscenti, letture di Valentina Carnelutti, realizzato per la Regione Marche da Land Comunicazioni: 2018 (durata 58 minuti).

Giovedì 1 dicembre, ore 17.30

Tiziano senza fine

Documentario d’arte

Il filmato (commissionato dalla Fondazione Centro Studi Tiziano di Pieve di Cadore) è dedicato a Tiziano e si avvale della collaborazione di altri due autorevoli specialisti: Augusto Gentili e Stefania Mason. In questo caso il risalto dato alla lettura lenticolare dei dipinti, accompagnata da musiche contemporanee composte da Matteo D’Amico, mette in una funzione ancillare il commento storico-artistico, che funziona sostanzialmente da trait d’union tra i due piani delle opere e dei luoghi più cari a Tiziano: il Cadore e Venezia.

“Tiziano senza fine” Ideazione di Maria Giovanna Coletti ed Enrico Maria Dal Pozzolo, regia di Luca e Nino Criscenti, realizzato per la Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore da Land Comunicazioni, con la partecipazione di Enrico Maria Dal Pozzolo, Augusto Gentili e Stefania Mason, musiche di Matteo d’Amico, prodotto da Land Comunicazioni 2022 (durata 52 minuti) – con il Patrocinio del Ministero dei Beni Culturali. In programmazione su Rai5.

Informazioni

E’ necessaria la prenotazione.

La partecipazione è libera. Chi vorrà potrà lasciare un contributo a sostegno delle attività del FAI.

Cell. 392.3993419

[email protected]

