Comune di Padova: il Sindaco di Padova ricorda il professor Luigi Zanesco

“La scomparsa del professor Luigi Zanesco è un grave lutto per Padova. E’ stato un uomo eccellente, che tanto ha fatto per la nostra comunità e per tutti bambini che da ogni parte d’Italia e anche dall’estero, recentemente anche dall’Ucraina in guerra, sono stati assistiti nel reparto di Oncoematologia Pediatrica da lui fortemente voluto. Ha dedicato tutta la sua vita a curare i bambini e a dare un forte impulso alla ricerca in particolare nel campo delle leucemie infantili. E’ stato un medico straordinario e generoso, un uomo buono che si è sempre impegnato nell’aiuto del prossimo e ha collaborato senza risparmio con il mondo della solidarietà così vivo a Padova. Di lui ricordo la grande determinazione, ma anche lo sguardo dolce e la pacatezza con cui affrontava ogni nuovo impegno. Ci mancherà moltissimo”.

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)