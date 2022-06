Euare2022 – Religion and Diversity

Si svolgerà a Bologna, dal 20 al 23 giugno 2022, la quinta conferenza annuale della European Academy of Religion (Euare), organizzata e promossa da Fscire (Fondazione per le scienze religiose). Il titolo scelto per quest’anno è Religion and Diversity.

Alla conferenza parteciperà un gruppo interfacoltà, di cui fanno parte alcuni docenti della nostra Facoltà, che ha organizzato il panel Who will separate us from the love of Christ? A virus? Pandemic and Diversity, che si terrà lunedì 20 giugno, ore 11-13.15, al plesso Belmeloro, via Andreatta 8, aula H.

Il tempo della pandemia fa emergere pratiche e teologie “insolite”: non è solo il tempo del silenzio e della pausa, ma della diversità sotto molti aspetti. Il ripensamento delle relazioni, un nuovo “humanum” sotto le spoglie del virtuale da accogliere ed evangelizzare, una ministerialità laicale da formare; l’esperienza del limite, la narrazione e la condivisione esistenziale della malattia e della sofferenza, l’identità del sacramento dell’unzione degli infermi…. Una grande ricchezza di idee e di sfide che questo tempo propone.

Chair: Assunta Steccanella (Facoltà Teologica del Triveneto)

Speakers:

Angelo Biscardi (Istituto superiore di Scienze religiose della Toscana), L’epoca della pandemia: un corpo diverso per una chiesa diversa

Maurizio Marcheselli (Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna), Guardare le cose a partire da una spiritualità della debolezza

Dario Vivian (Facoltà Teologica del Triveneto), La cura degli ammalati nel contesto antropologico ed ecclesiale contemporaneo

Fabio Frigo (Facoltà Teologica del Triveneto), Un’evidenza: la diversità tra “corporeo” e “spirituale”

Luigi Girardi (Istituto di Liturgia Pastorale), Celebrare le esequie (assenza, sala del commiato, benedizione, celebrazione)

Info: https://www.europeanacademyofreligion.org/euare2022

(Facoltà Teologica del Triveneto)