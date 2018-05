Maltempo: violento nubifragio a nord di padova (2)

(AdnKronos) – Di fronte a questi eventi, imprevedibili ma tutt’altro che rari, Coldiretti Padova ribadisce come gli effetti dei cambiamenti climatici si fanno sentire in agricoltura e condizionino intere annate: “Come ripetiamo da tempo – afferma il direttore di Coldiretti Padova Giovanni Roncalli – bisogna lavorare alla gestione del rischio attraverso interventi diretti e indiretti. Pensiamo alla corretta manutenzione della rete idraulica ma anche alla costruzione di piccoli invasi diffusi per la raccolta d’acqua in caso di piogge torrenziali. Opere che giovano anche alle numerose aree urbane che ormai finiscono sott’acqua ad ogni temporale”.

“L’agricoltore poi ha la possibilita di tutelare il proprio reddito attraverso la stipula di assicurazioni che ormai coprono ogni genere di rischio e coltivazione, offrendo un valido ‘ombrello ‘ contro l’imprevedibilita e la violenza degli eventi atmosferici. Non ci stancheremo mai di ripetere che gli investimenti, pubblici e non, per la prevenzione e la gestione del rischio non solo soldi buttati ma consentono di risparmiare somme ben piu ingenti in caso di danni estesi”, conclude.

