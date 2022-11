04/11/2022

A ottobre sono caduti mediamente in Veneto 19 mm di pioggia, 83% di precipitazioni in meno rispetto alla media del periodo 1994-2021 di 111 mm. I livelli della falda sono in calo quasi ovunque, specie nell’alta pianura centro occidentale, con minimi assoluti mai registrati a fine ottobre negli ultimi 20 anni. Le portate dei maggiori fiumi si mantengono nettamente inferiori alle medie storiche.

Azioni sul documento

(ARPAV)