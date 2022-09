Pollini e spore fungine in Veneto: il rapporto 2021

13/09/2022

E’ online la relazione del monitoraggio aerobiologico realizzato in Veneto nel 2021 che illustra i dati del campionamento dei pollini delle principali famiglie/generi e delle spore fungine di Alternaria sp. rilevati nelle otto stazioni di monitoraggio presenti nella regione. La relazione 2021 presenta anche i dati di un’altra famiglia, quella delle Amaranthaceae, caratteristica per lo più della zona planiziale e litoranea, e i calendari pollinici per ogni sito di campionamento.

Il confronto 2020 – 2021 L’indice Pollinico Annuo nel 2020 ha registrato una maggiore quantità di polline di tutti le famiglie/generi/specie campionati negli otto siti di monitoraggio. Nel 2021, le concentrazioni polliniche delle principali famiglie arboree quali Betulaceae, Corylaceae, Cupressaceae/Taxaceae, Oleaceae, e di quelle erbacee, quali Graminaceae, Compositae, Urticaceae, pur subendo una diminuzione nella concentrazione polinica, hanno confermato la tipicità territoriale della loro diffusione.

(ARPAV)