Compraverde Veneto: un premio a enti e imprese venete per la sostenibilità

Incentivare, diffondere e valorizzare le migliori esperienze di bandi verdi e di processi e prodotti innovativi in un’ottica di sviluppo sostenibile e responsabilità sociale. Sono questi gli obiettivi dell’iniziativa promossa dalla Regione del Veneto, con la collaborazione di Arpav, Unioncamere Veneto, Confindustria Veneto, CNA Veneto e Confartigianato Veneto. In particolare, l’edizione 2022 vuole valorizzare le imprese che adottano iniziative in linea con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sia nei processi produttivi che nello sviluppo dei propri prodotti. Come nelle precedenti edizioni, Arpav parteciperà alle commissioni di valutazione delle candidature proposte e interverrà al convegno finale di giugno

C’è tempo fino al 30 aprile per presentare la domanda di partecipazione. Le premiazioni avverranno durante il Forum Compraverde Veneto sugli acquisti verdi l’8 e 9 giugno. L’evento sarà un’importante occasione per attivare collaborazioni, sinergie e scambi tra amministratori e funzionari delle pubbliche amministrazioni, operatori del sistema imprenditoriale, enti e organizzazioni per la ricerca, la formazione e l’educazione allo sviluppo sostenibile, nonché importante opportunità di aggiornamento professionale per gli ordini professionali. Il Green Public Procurement è diventato lo strumento chiave per incidere concretamente sull’attuazione dell’economia circolare, incentivando la sostenibilità ambientale anche nel mercato produttivo. In tal senso, già da diversi anni, la Regione Veneto promuove importanti iniziative finalizzate ad incentivare la promozione e diffusione delle best practice presenti nel territorio regionale.

