Mostra personale di Claudio Principe

Il 27 novembre 2021 alle ore 17, presso la Galleria Città di Padova in vicolo Santa Margherita, 2 – laterale via San Francesco, si inaugura la mostra personale dal titolo “L’Anima variopinta della Natura“.

In esposizione le opere dell’artista Claudio Principe che non solo rappresentano l’espressione di un talento artistico ma nascono da una sua particolare sensibilità verso il mondo della natura, unita alla passione per i colori e alla ricerca di tecniche espressive sempre diverse.

Le sue opere sono una personale interpretazione di paesaggi naturali realizzati con tecniche miste tradizionali e poi rielaborati con programmi di grafica digitale: il collage, l’inchiostro di china, la fotografia e la manipolazione di materiali vari creano matrici che poi vengono rielaborate e trasformate digitalmente per realizzare opere originali e di grande impatto emotivo. In tutte le opere la natura è protagonista e i colori sono l’espressione dei diversi stati d’animo nel loro divenire. La mostra “narra” attraverso le immagini e l’esplosione di colori, un viaggio nelle emozioni più intime dell’artista ma è anche un invito per chi le osserva a riscoprire “l’anima variopinta” celata in ognuno di noi.

Claudio Principe nasce a Roma il 4 gennaio 1977. Dopo il diploma scientifico compie i suoi studi artistici presso l’Accademia delle Belle Arti di Bologna indirizzo scenografia; in seguito ha collaborato alla realizzazione di spettacoli teatrali nelle città di Bologna, Cesena e Treviso.Dopo aver conseguito l’abilitazione all’insegnamento presso l’Accademia delle Belle Arti di Roma si è trasferito nel Veneto e attualmente insegna Disegno e Storia dell’arte presso il Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Treviso.

Ha partecipato a diverse esposizioni e collaborato ad eventi promossi da enti del territorio veneto, ricevendo apprezzamenti per i suoi lavori: una sua opera è stata selezionata ed esposta presso i Musei Civici di Bassano del Grappa in occasione della VI^ edizione della Biennale dell’incisione e della Grafica Contemporanea “Città di Bassano del Grappa”.

L’inaugurazione della mostra sarà accompagnata da un momento di intrattenimento musicale a cura dell’Associazione Culturale Prometeo con il duo di violino formato da Anna Vittoria Furlanetto ed Ernesto Campagnaro.

Per l’ingresso a eventi, spettacoli, mostre, musei e biblioteche bisogna esibire il “green pass”. Maggiori informazioni qui: dgc.gov.it



Informazioni:

Dal 27 novembre all’11 dicembre 2021

orario: 16 – 19:15, chiuso i giorni festivi; ingresso libero

Comune di Padova | Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

Galleria Citta’ di Padova

vicolo Santa Margherita, 2 – laterale via San Francesco

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)