Tutto pronto per il match con Piacenza

Il centrale Andrea Canella alla vigilia della sfida: “Siamo concentrati, Piacenza sarà più che mai agguerrita”.

Domani scenderanno in campo Kioene Padova e Gas Sales Bluenergy Piacenza (ore 20.30 in diretta su VolleyballWorld). Ha parlato Andrea Canella, centrale bianconero, anche della battuta d’arresto di Taranto: “Partite come quelle in Puglia possono capitare in un gruppo giovane come il nostro, quel risultato non ci condizionerà nell’affrontare le altre squadre”.

CONCENTRAZIONE. Continua Canella: “Noi siamo molto concentrati e sappiamo che, come sempre, sarà una partita molto impegnativa. Loro sono reduci dalla sconfitta di giovedì con Trento, arriveranno qui agguerriti e vorranno vincere a tutti i costi. Non ci faremo trovare impreparati e faremo il nostro meglio per prendere dei punti, che fanno comodo anche a noi. Sappiamo che hanno un palleggiatore forte che è in grado di distribuire con qualità le diverse azioni d’attacco”.

PRECEDENTI E ARBITRI DEL MATCH. Sono 7 i precedenti tra le due formazioni, Piacenza è in netto vantaggio nelle vittorie (6). L’ultima vittoria bianconera risale al 2020 (3-1), in una sfida valevole per la Del Monte Coppa Italia. La partita sarà arbitrata Giuseppe Curto (1° arbitro) e Veronica Mioara Papadopol (2° arbitro) mentre l’addetto al video check sarà Alessandro Scapinello.

MERCOLEDI’ A MONZA, POI PERUGIA ALLA KIOENE ARENA. Mercoledì 24 novembre i bianconeri saranno di nuovo in scena in trasferta con la Vero Volley Monza (ore 20.30 in diretta su VolleyballWorld). Si tornerà alla Kioene Arena domenica 28 novembre quando toccherà alla Sir Safety Conad Perugia. I biglietti per assistere alla sfida sono disponibili e acquistabili esclusivamente online, per ulteriori informazioni visitare la pagina dedicata http://pallavolopadova.com/biglietti/.

Francesco Munari

Ufficio stampa Kioene Padova

www.pallavolopadova.com

(Pallavolo Padova)