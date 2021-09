Ciclismo professionistico, torna con Veneto e Veneto Classic

Dopo i successi degli azzurri del ciclismo olimpico e paraolimpico in Giappone, e non ultimo il galvanizzante oro per l’Italia di Ganna nel team relay agli Europei su strada a Trento , sale la frenesia per le competizioni professionistiche delle due ruote che sono in programma per i prossimi mesi.

Per il Veneto si prospetta un ottobre da protagonista, con lo svolgimento della prima edizione della Veneto Classic e con il Giro del Veneto, una corsa di grande tradizione che si riaffaccia al calendario agonistico dopo otto lunghi anni di assenza dalla scena sportiva. Il sipario si sta per aprire il 13 ottobre a Padova con la partenza del ritornato Giro del Veneto: prime fasi di gara affrontando le pendenze naturali dei Colli Euganei, per poi passare a quelle dei Colli Berici del vicentino e il passaggio per la città del Palladio. La corsa proseguirà verso Verona, dove si concluderà all’ombra dell’Arena.

Avvincente anche la fase di preparazione atletica per l’altitudine. Piero Molinaro illustra così per www.pazziperilfitness.it il dietro le quinte: “Benché sia un tracciato collinare i professionisti stanno per periodi a quote più alte, facendo lavori di forza e resistenza senza superare lo sforzo medio. Niente sessioni ad alta intensità per non rischiare il mal di montagna ed affinché il fisico possa recuperare adeguatamente tra un lavoro e l’altro. Le sedute dedicate alla qualità e alla velocizzazione (dietro moto a ritmo di gara a allenamento ad alta intensità come 40″-20″ o accelerazioni violente di 2-3 minuti al massimo) vengono effettuate a quote più basse, di solito non superiori ai 1600 metri sul livello del mare”.

Nemmeno lungo il nastro di gara della Veneto Classic mancheranno salite e discese. Venezia è stata scelta come spettacolare luogo da cui partire, con un allestimento speciale del villaggio e start in piazzale Roma. I corridori approderanno in terra ferma con le bici pronti a volare verso l’alto Trevigiano. Dopo un’ampia escursione sul Montello e fra le colline patria del Prosecco Patrimonio dell’Unesco , la carovana della Veneto Classic tornerà a varcare il Piave e poi anche il Brenta. Al primo passaggio nei pressi di Bassano del Grappa l’obiettivo successivo saranno le colline del Marosticense, con testa coda alle porte di Breganze per il rush finale verso Bassano.

Per entrambe le gare bisogna ringraziare anche la Regione Veneto per il sostegno. “Il Giro del Veneto e la Veneto Classic fanno parte dei grandi eventi sportivi dell’anno della Regione Veneto – afferma Nicola Finco, vice-presidente del Consiglio Regionale -. Abbiamo investito in queste due manifestazioni perché crediamo nel ciclismo come mezzo per fare conoscere il Veneto al grande pubblico e per trasmettere un’immagine ‘green’ del nostro territorio”.