L’Associazione Culturale Fantalica, il Comune di Padova e il Settore Cultura-Turismo-Musei e Biblioteche ripropongono anche per il 2021 il ricco programma culturale che vede protagonista il quartiere Portello e i suoi segreti. Gli eventi culturali – che spazieranno dalla storia, alla botanica, all’archeologia, all’architettura e all’urbanistica – hanno la finalità di avvicinare il pubblico alla conoscenza dei luoghi d’acqua di Padova, di cui il Portello è uno dei più significativi.

Da maggio a luglio 2021 il nutrito programma proporrà spettacoli, visite guidate, conferenze, mostre e performance e sarà strutturato in eventi di diversa natura dedicati al tema dell’anno: IL PORTELLO TRA STORIA E SCIENZA.

Il primo degli eventi in programma è One-man Math’n’Pop show, una lezione-concerto, realizzata da associazione Corollario per il terzo Festival “Musica e/è Scienza” in collaborazione con il Dipartimento di Matematica – Università degli Studi di Padova.

La serata sarà in streaming dal teatro Ruzante di Padova e vedrà protagonista il musicista e matematico Moreno Andreatta che racconterà in maniera ludica e divertente alcuni concetti provenienti da diversi domini della matematica, accompagnandoci in un viaggio alla scoperta dei rapporti tra matematica e musica.

Tra i brani proposti “La sera non è più la tua canzone” di Mario Luzi, un arrangiamento di “The Gunner’s Dream” di Roger Waters e molti brani più o meno conosciuti del repertorio POP degli ultimi 50 anni, con riferimenti anche a melodie più antiche della tradizione italiana.

Moreno Andreatta è esperto in musicologia computazionale e direttore di ricerca presso il CNRS in Scienze e Tecnologie della Musica e del Suono, membro fondatore del Journal of Mathematics and Music.

L’evento sarà in streaming senza prenotazione sulla pagina Fb Corollario e Fb Portello segreto

