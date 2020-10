39° Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi 2020 "G. Calendoli"

Il Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi promosso da Teatro Ragazzi G. Calendoli Onlus, quest’anno alla sua 39ma edizione, prima rassegna del settore ad essere organizzata in Italia, è un progetto realizzato con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Compagnie professioniste provenienti da tutta Italia arriveranno a Padova ogni weekend, dal 10 ottobre al 29 novembre, per portare spettacoli di qualità e tanto, tanto divertimento! Ogni weekend la compagnia replicherà lo spettacolo ben tre volte: ogni sabato alle ore 16 e ogni domenica alle ore 10:30 e alle ore 16. Gli spettacoli sono adatti ad un pubblico di famiglie: bambini e genitori potranno finalmente tornare insieme a Teatro vivendo l’esperienza unica del FESTIVAL!

Il Festival promuove diversi Premi: Premio Padova – Amici di Emanuele Luzzati, spettacolo vincitore del Festival; premio Rosa d’Oro, in ricordo di Rosetta Calendoli, spettacolo più votato dai ragazzi; Premio Tesserine d’Oro, riservato ai piccoli spettatori. Com’è consuetudine, al termine del Festival, sarà assegnato il “Premio Padova” allo spettacolo vincitore. Lo spettacolo vincitore del Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi viene premiato con un’opera di Emanuele Luzzati. Essere vincitori del Festival è un fatto di grande prestigio, essendo uno tra i più importanti premi a livello nazionale. Sarà assegnato anche il “Premio Rosa d’oro“, istituito da Giovanni Calendoli per onorare la memoria della moglie Rosetta e per inviare un messaggio positivo ai genitori che portano i figli a teatro. Collegato al Festival c’è anche il concorso “Tesserine d’oro – disegnare il Teatro e scrivere il teatro“. Per vincere la Tesserina d’Oro è necessario presentare uno o più disegni, o poesie, o pensieri, o storie ispirati ad uno o più spettacoli visti al Festival in corso. Nei mesi successivi, alla chiusura della manifestazione, una giuria stabilisce quali siano i dieci migliori tra disegni e scritti e ai loro autori si assegna la Tesserina d’Oro. Uno dei disegni viene scelto per divenire il simbolo grafico del Festival successivo e verrà riprodotto sui manifesti.

Piccolo Teatro Don Bosco di via Asolo 2 a Padova (zona Paltana), ora accessibile con posti dimezzati in modo da assicurare un adeguato distanziamento. Per facilitare le operazioni di entrata si richiede la prenotazione al sito La location scelta per questa edizione, alle soglie del quarto decennio, è il collaudato, ora accessibile con posti dimezzati in modo da assicurare un adeguato distanziamento. Per facilitare le operazioni di entrata si richiede la prenotazione al sito www.eventbrite.it e verrà data inoltre la possibilità di acquistare dei carnet di biglietti in anticipo. Direzione artistica Renata Rebeschini e Micaela Grasso.

PROGRAMMA

Orario spettacoli: sabato, ore 16 e domenica ore 10.30 e 16

10 ottobre ore 16

11 ottobre ore 10:30 e 16

Super! Sirenetta cercasi

Matàz Teatro, Dedalofurioso Soc. Coop. e CHD Animation di Dueville (VI)

Un clown, Piccola, vive in un mondo popolato da patinati supereroi, sempre pronti a trovare il crimine anche dove non c’è. Un giorno arriva la sua grande occasione: partecipare al provino per diventare una di loro, la Sirenetta, la sua preferita. Dopo una serie di fallimentari tentativi per assomigliare a qualcosa che non è, arriva il momento in cui verrà valutata per i suoi sforzi e dovrà decidere se rinunciare ad essere se stessa. Fra Batman, un affascinante supereroe, Ursula, una stravagante astrologa e personal trainer, in una scenografia che si gioca tra il concreto e il video, il nostro clown si muove come un pesce fuor d’acqua. Ma in bilico tra l’essere e il non essere, nascerà una nuova Piccola davvero Super!

17 ottobre ore 16

18 ottobre ore 10:30 e 16

Federico condottiero e la città ideale

ATG Teatro Pirata di Jesi (AN)

Un attore e un’attrice in scena giocano, si divertono a montare e smontare, ricreare immagini di famose opere d’arte rinascimentali il tutto mantenendo una narrazione a due dal ritmo serrato, fatta di giochi continui e scambi di parti che assicurano un divertimento costante per tutta la durata dello spettacolo. Federico Condottiero è un racconto di formazione, nel quale si ripercorrono le tappe della vita di Federico di Montefeltro, dalla figura del figlio non riconosciuto a quella del grande condottiero, attraversando gli incontri più importanti, fino al progetto di Urbino città ideale.

24 ottobre ore 16

25 ottobre ore 10:30 e 16

Coccole

Tib Teatro di Belluno

Coccole, è una favola sul tema dell’accettazione e della solitudine infantile. Tobia era un lumachino appiccicoso e per crescere aveva bisogno di coccole, proprio come ogni bambino, ma la sua mamma non l’abbracciava mai. Perché? “Forse sono brutto? Forse puzzo? Forse non sono abbastanza… Non piaccio nemmeno alla mamma…”, pensava. E allora che fare per farsi coccolare, per farsi abbracciare dalla mamma? A chi chiedere aiuto? “Forse se somigliassi a un gatto, o a un uccello, o a una volpe… lei mi abbraccerebbe e io, io sarei meno solo, sarei al sicuro stretto tra le sue braccia…”

31 ottobre ore 16

1 novembre ore 10:30 e 16

La terra di Mamot

Atelier Mamot di San Miniato (PI)

Una storia dove vengono messe a confronto due generazioni, quella di Alvise, cresciuto quando per giocare bisognava essere uno vicino all’altro, e quello della figlia Viola che invece condivide avventure in mondi virtuali con compagni che hanno un nome e un corpo fittizio e che si potrebbero trovare indifferentemente dall’altra parte del mondo o nella stanza accanto. Alvise, cercando un contatto autentico con la figlia, si trova ad avere a che fare con un mondo fino ad ora a lui sconosciuto. Un intreccio di situazioni assurde e grottesce vanno a formare una trama esilarante, tra social media, youtubers, haters, avatars e le battaglie epiche del popolarissimo videogioco on-line “La Terra di Mamot”.

7 novembre ore 16

8 novembre ore 10:30 e 16

Il respiro del vento

Cada Die di Cagliari

C’era una volta il popolo degli uomini blu. Vivevano felici vicino a un grande, limpido, azzurro lago. Un anno però smise di piovere e il lago si prosciugò e arrivò la siccità. Ad Alizar viene dato il compito di cercare la pioggia e riportare il lago sulla terra. Alizar parte, dopo aver promesso alla sua amata Mounia che l’amerà anche se dovesse rimanere di lui solo “un respiro”. Il viaggio sarà pieno di prove difficili, domande cui lui non sa rispondere, alcune anche dolorose, finché, dopo anni, di Alizar non resterà che “l’ultimo sospiro” che, però, volerà sulle ali dell’uccellino azzurro che lo porterà all’amata. Sarà Mounia a rifare il viaggio iniziato dal Alizar e a rispondere alla domanda “da dove viene il vento?” con la risposta rivelatrice: “Il vento è il respiro di Alizar”…

14 novembre ore 16

15 novembre ore 10:30 e 16

L’accento sulla A

Matuta Teatro di Sezze (LT)

Favole, novelle e filastrocche di Gianni Rodari raccontate, musicate, illustrate e cantate. Sulla scena un’orchestrina che suona Rodari: un vero e proprio set musicale (chitarra, ukulele, percussioni, diamonica, flauti, ecc.) da cui prendono vita le storie di Giovannino Perdigiorno, quelle di Cipollino, le Filastrocche in cielo e in terra, le Novelle scritte a macchina e le Favole al telefono. Uno spettacolo musicale per viaggiare con la fantasia di uno dei più grandi pedagogisti del Novecento, arricchito dalle illustrazioni realizzate dal vivo da Matteo Spirito.

21 novembre ore 16

22 novembre ore 10:30 e 16

Nel castello di Barbablù

Kuziba di Ruvo di Puglia (BA)

Dentro questa storia c’è un castello, dentro al castello c’è un uomo dalla lunga barba blu, e poi ci sono una giovane sposa, una sorella, una madre, due fratelli e un labirinto di corridoi, porte e scale tutto da scoprire. Dentro questa storia ci sono i giochi che si fanno al buio, i segreti sotto i tavoli, i divieti che i genitori impongono ai figli e c’è una piccola chiave che apre la porta di una stanza proibita. Proibita fino a quando lei, la giovane sposa di Barbablù, non decide di ascoltare il suo istinto e aprirla. E dietro questa porta troverà….

28 novembre ore 16

29 novembre ore 10:30 e 16

Il paese delle mucche volanti

Filodirame di Palazzolo sull’Oglio (BS)

C’era una volta un dì, tanto tempo fa, un piccolo paese arroccato in montagna. Era un paese piccolo, le case erano piccole e tutti gli abitanti erano talmente poveri che a Natale nessuno riceveva nemmeno un regalo. Ecco però arrivare dal cielo… le Mucche Volanti che goffe e divertenti portano allegria a tutti gli abitanti. Tutti aspettavano con ansia il proprio turno di poter volare con loro nel cielo. Tutti tranne GIEC, il burbero, vecchio, brontolone della città che non era mai salito sulle Mucche a causa del suo atteggiamento sempre arrabbiato e scontento. Quell’anno però arrivò nel villaggio anche Giocondo, il menestrello vagabondo, che con la sua chitarra, a suon di canzoni…

INFORMAZIONI COVID-19:

1) Indossare sempre la mascherina, sia nel foyer che in sala;

2) Mantenere la distanza di sicurezza di un metro quando ci si sposta;

3) PRENOTARSI su EVENTBRITE prima di ogni spettacolo.