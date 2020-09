La Mostra del Cinema di Venezia nelle sale cinematografiche del Triveneto

Di concerto con la Presidenza della Biennale di Venezia, dando seguito ad un’iniziativa già sviluppata con successo in Francia con il Festival di Cannes, la Cerimonia di Apertura della 77^ edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in programma il prossimo 2 settembre, sarà proiettata in diretta anche nelle sale cinematografiche del Triveneto

L’opportunità di trasmettere nelle sale la cerimonia di apertura della 77° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, è stata promossa da ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) in collaborazione con la Biennale di Venezia, RAI e RAI MOVIE.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità unica per il territorio nazionale ed è stata accolta con grande favore dal presidente della Biennale Roberto Cicutto e dal direttore della Mostra del Cinema di Venezia Alberto Barbera, volendo così dare un loro sostegno alla ripartenza delle sale cinematografiche.

«Abbiamo raccolto con grande entusiasmo l’opportunità che ci è stata offerta – commenta Massimo Lazzeri – Presidente ANEC Tre Venezie – perché rappresenta un efficace modo per richiamare l’attenzione di tutti gli amanti del cinema sulla riapertura delle sale»

Massimo Lazzeri presidente ANEC Tre Venezie

A partire dalle 18.45 si potrà partecipare al red carpet esterno. Si entrerà poi virtualmente in Biennale per assistere alla cerimonia di apertura. Al termine, intorno alle 19.50, verrà proiettato in anteprima nazionale il film “Lacci”, diretto da Daniele Luchetti ed interpretato da Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno, Alba Rohrwacher, Laura Morante e Luigi Lo Cascio. Il film è prodotto da RAI CINEMA e IBC MOVIE e distribuito da 01 DISTRIBUTION.

Queste le sale che hanno aderito all’iniziativa.

VENETO

Officinema, Feltre (BL)

Metropolis Cinemas, Bassano del Grappa (VI)

Cinema Teatro Marconi, Isola Vicentina (VI)

Cinema PortoAstra, Padova (PD)

IMG Cinemas, Mestre (VE)

Multisala Rossini, Venezia (VE)

Cinema Teatro di Mirano, Mirano (VE)

Cinema Italia, Dolo (Venezia)

Multisala Verdi, Vittorio Veneto (TV)

Cinema Italia, Montebelluna (TV)

Multisala Cinergia, Conegliano (TV)

Cinema Kappadue, Verona (VR)

Notorious Cinemas, Rovigo (RO)

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Multisala Capitol Filmclub, Bolzano (BZ)

FRIULI VENEZIA GIULIA

Kinemax, Gorizia (GO)

Kinemax, Monfalcone (GO)

Cinemazero, Pordenone

Cinema Giotto, Trieste

Per informazioni

Fice Tre Venezie – tel. 049 8750851 – [email protected] – www.agistriveneto.it

Facebook @agis.trevenezie

(Studio Pierrepi)