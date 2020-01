Sanità: Zaia,’ nominare commissione di verifica su parto in ambulanza lungo A13′

Venezia, 30 gen. (Adnkronos) – Su richiesta del Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, oggi è stata attivata una commissione di verifica in seguito all’evento che, alcuni giorni fa, ha fatto registrare un parto in ambulanza lungo l’A13 dopo il quale il neonato è stato ricoverato nel reparto di rianimazione neonatale del Policlinico di Padova.

Al dottor Mario Saia dell’Unità Governo Clinico di Azienda Zero è stato affidato il coordinamento dei lavori della commissione che sarà, inoltre, composta da: professor Daniele Trevisanuto (UOC Patologia Neonatale dell’Azienda Ospedaliera -Università di Padova), avvocato Giacomo Vigato (UOC Convenzioni e Assicurazioni SSR di Azienda Zero), dottor Giuliano Carlo Zanni (UOC Ostetricia e Ginecologia Azienda Ulss 8 Berica).

