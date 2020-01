Petrarca Rugby: PERONI TOP12: PRIMA PARTITA DEL 2020, ARGOS DOMENICA IN CASA CON SAN DONA’

Ottavo turno di Peroni TOP12 e prima partita dell’anno per l’Argos Petrarca, che DOMENICA 5 GENNAIO affronta in casa, all’Argos Arena, il Lafert San Donà, calcio d’inizio alle ore 15, arbitro Gnocchi di Brescia, assistenti Franco di Pordenone e Bertelli di Brescia, quarto uomo Cusano di Vicenza.

“Domenica abbiamo il dovere di fare un’ottima prova contro San Donà”, è il commento del tecnico del Petrarca, Andrea Marcato, “con la necessità di tornare a vincere dopo la sconfitta a Reggio Emilia e riprendere subito la corsa verso i playoff. La squadra di Craig Green, allenatore tra i migliori d’Italia, è stata capace di battere Valorugby e perdere all’ultimo minuto al Battaglini, due risultati che danno l’idea di quanto potrebbe essere insidioso il match casalingo. San Donà è una squadra molto aggressiva e quadrata, gioca un rugby solido ed intraprendente vista la bontà della sua rosa, ha tanti ex petrarchini, stranieri di qualità e giocatori di spessore come Derbyshire e Ceccato. Noi dobbiamo dare grande importanza al dettaglio di esecuzione, avere rispetto dei nostri sistemi, mantenere solidità e lucidità mentale per tutta la durata degli 80 minuti ma soprattutto dovremmo imporci fisicamente nella sfida fisica. Speriamo di vedere tanti padovani all’Argos Arena per questo derby veneto, i ragazzi hanno bisogno di tutto il tifo e sostegno possibile”.

La formazione annunciata del Petrarca: Ragusi; Coppo, Riera, De Masi, Beraldin; Faiva, Cortellazzo; Trotta (cap.), Conforti, Manni; Saccardo, Galetto; Mancini Parri, Carnio, Borean. A disp.: Braggiè, Rizzo, Franceschetto, Michieletto, Nostran, Navarra, Garbisi, Zini

