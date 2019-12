Veneto: Vigili del fuoco, oltre 45.600 interventi nel 2019, in aumento gli incendi (2)

(Adnkronos) – Tra le attività della direzione interregionale dei Vigili del fuoco del Veneto e Trentino Alto Adige con a capo Loris Munaro il coordinamento dei 7 comandi provinciali, la gestione della colonna mobile regionale, del nucleo elicotteri di Venezia dei sommozzatori sempre della città lagunare e di Vicenza sede degli speleo sub della macro area Nord. Tra i compiti della direzione interregionale l’esame delle istanze di deroga alle normative vigenti antincendio: 152 quelle esaminate nel 2019 dal comitato tecnico regionale.

Inoltre una volta il mese si è riunito anche il comitato tecnico regionale per l’esame della direttiva Seveso, che in Veneto riguarda 55 attività a rischio d’incidente rilevante. Firmate nel corso dell’anno due convenzioni operative regionali tra i Vigili del fuoco e la Capitaneria di porto e la Guardia di finanza. La prima convenzione stipulata con la Capitaneria di porto per implementare e ottimizzare la collaborazione in caso di ricerca e salvataggio di persone, lotta agli incendi e soccorso tecnico urgente in mare e nei porti. Quella con la Guardia di finanza di sperimentazione di interscambio formativo, che porterà prossimamente a una convenzione nazionale.

