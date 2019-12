Aids: in Veneto dall’84 al 2018 3.873 casi, 2.637 decessi, il 68%

Venezia, 2 dic. (Adnkronos) – Dal 1984 a fine 2018, nel Veneto sono stati notificati 3.873 casi di Aids in persone residenti, con 2.637 decessi, pari al 68% dei casi. La speranza di vita dei malati di Aids è però molto aumentata dopo l’introduzione (nel 1996) della Terapia Antiretrovirale Altamente Attiva, passando dal 36% prima del 1996 al 68% di oggi. A cinque anni dalla diagnosi, l’aumento della probabilità di sopravvivenza è ancora maggiore: si passa da meno del 20% per chi si ammalò prima dell’introduzione della nuova terapia, al 77% dei casi diagnosticati dal 2006. Con il progressivo calo dei decessi dopo il 1996 è di conseguenza aumentato l’aspetto assistenziale, con 1.236 pazienti in cura nel 2018. Sono questi gli ultimi dati elaborati dalla Direzione Prevenzione dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, che ha aggiornato in quadro epidemiologico legato all’Aids nel Veneto, in occasione della Giornata Mondiale della Lotta a questa malattia.

Per quanto riguarda l’infezione causata dal virus HIV, dal 1988 (anno in cui la Regione Veneto, prima in Italia, istituì un sistema di sorveglianza) ad oggi sono state effettuate più di 13.000 diagnosi. Dal biennio 2009-2010 il numero di nuove infezioni l’anno si è stabilizzato tra 250-300 casi, calati a 190 nel corso del 2018.

“La Regione Veneto – ricorda l’Assessore alla Sanità Manuela Lanzarin – è sempre stata in prima linea, sia nell’introduzione dei nuovi farmaci disponibili, sia nell’applicare tempestivamente linee guida e disposizioni nazionali, tant’è che siamo al passo con quanto previsto dal nuovo Piano nazionale HIV-Aids del giugno 2018 ed è attiva dal gennaio 2019 la Commissione Regionale Hiv-Aids, composta da professionisti e associazioni operanti sul territorio, che ha il compito di declinare a livello regionale le previsioni del Piano Nazionale”.

(Adnkronos)