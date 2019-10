Congresso Legambiente Padova – 2019

30/08/2019

VIII CONGRESSO DI LEGAMBIENTE PADOVA

Sabato 19 ottobre, ore 9.45, sala Impastato – Banca Etica – Via Cairoli 11

Quali sono le sfide che Legambiente Padova dovrà affrontare nei prossimi anni in un periodo in cui la crisi climatica ha assunto dimensioni drammatiche?

Quali le priorità politiche? Quali le azioni da intraprendere, gli interlocutori, gli alleati?

Come costruire un consenso sempre più ampio attorno alla nostra idea di città?

Come rendere l’azione di Legambiente sempre più ampia ed efficace?



Sono queste le domande a cui tenterà di dare risposta l’ottavo congresso cittadino di Legambiente Padova.



Programma provvisorio

Ore 9.45 – Registrazione dei soci e degli invitati

Ore 10.00 – Relazione introduttiva

Ore 10.15 – Interventi programmati:

• Lucio Brotto, Etifor – Boschi urbani e green economy

• Antonio Guadagnino, Paradigma – Nuove forme di mobilità sostenibile

• Edoardo Narne, G124 -Interventi di rigenerazione urbana

• Fridays For Future – La nostra terra sta bruciando

• Marco Ferrero, Forum Terzo Settore Veneto – Il futuro del Terzo settore e la sostenibilità

Ore 11.40 – Dibattito

Ore 12.40 – Conclusioni

Ore 13.00 – Elezione degli organismi dirigenti e dei delegati. Approvazione di eventuali mozioni e modifiche statutarie.

Ore 13.20 – Conclusione dei lavori