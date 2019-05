Venezia: partito il treno della salute di medici con l’africa cuamm

Venezia, 2 mag. (AdnKronos) – “Un esempio di come due servizi pubblici essenziali, quali i trasporti e la sanita, possano integrarsi, fornendo ai cittadini un’occasione di grande utilita per occuparsi della propria salute ma anche di quella di chi vive in condizioni di estremo bisogno, facendo del bene a se stessi attraverso la prevenzione, la conoscenza e il controllo, e agli altri attraverso la solidarieta”. Con queste parole l’assessore regionale ai trasporti Elisa De Berti e intervenuta stamane alla stazione ferroviaria di Santa Lucia a Venezia all’inaugurazione del Treno della Salute di Medici con l’Africa – Cuamm, iniziativa ideata dall’associazione ‘Ferrovieri con l’Africa’ e sostenuta dalla Regione del Veneto (80 mila euro sono stati stanziati su proposta dell’assessore alla sanita), con il supporto di Trenitalia e delle Aziende Ulss del Veneto.

“Un’esperienza che si ripete dopo il successo dell’edizione 2017 – ha sottolineato l’assessore – e che prevede la presenza di questo convoglio davvero multifunzionale, caratterizzato dallo slogan ‘conoscere, prevenire, star bene’, in tutti i capoluoghi di Provincia del Veneto, oltre che a Portogruaro e a Bassano del Grappa, offrendo la possibilita ai cittadini di controllare il proprio stato di salute, di conoscere quali sono le abitudini da far proprie per vivere in modo sano, ma anche di avvicinare giocosamente i bambini delle scuole a questi temi coinvolgendoli in laboratori didattici”.

L’assessore, dopo aver espresso stima e gratitudine al Cuamm e ai ‘Ferrovieri con l’Africa’ (“dove ci sono loro – ha detto – la solidarieta diventa gioia”), ha letto una lettera di saluto del presidente della Regione, il quale ha voluto sottolineare il valore di un progetto che punta a sensibilizzare la popolazione su aspetti essenziali quali la prevenzione e la diffusione della conoscenza dei piu corretti stili di vita.

(Adnkronos)