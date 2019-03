Pd: baretta, ‘anche a venezia un ottimo risultato’

Venezia, 4 mar. (AdnKronos) – “Anche a Venezia siamo di fronte a un ottimo risultato”. Sono le prime parole con le quali Pier Paolo Baretta, ex sottosegretario all’economia ed esponente del Pd veneziano, commenta la giornata di ieri, che ha rappresentato per il Partito democratico la riscoperta di un popolo e di una comunita.

“L’ampia partecipazione dei veneziani – continua Baretta – conferma la volonta di cambiare ed e un buon segnale anche in vista delle prossime scadenze elettorali del Comune e della Regione. La distribuzione dei voti per Zingaretti, inoltre, dimostra una prevalenza netta in tutto il territorio. ? il risultato di un vasto apporto plurale e di sensibilita diverse, che va riconosciuto e valorizzato, dentro e attorno al Pd. Lo dimostrano i risultati record di Oriago, Mira e, piu in generale, di tutti i comuni della Riviera del Brenta, della zona di San Dona e Portogruaro e in molte aree di Venezia”.

“Ora – conclude l’ex sottosegretario – e necessario continuare a lavorare tutti assieme nel partito e nel territorio per far si che il nuovo Partito democratico sia davvero il riferimento o la casa di tutti coloro che vogliono unita e cambiamento”.

