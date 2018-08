Questura di Padova: Richiedente asilo scippa unâ??anziana di 82 anni nellâ??androne del condominio a Padova. Arrestato d

Ieri sera gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Padova hanno arrestato un uomo pakistano di 22 anni , titolare di permesso di soggiorno per richiesta asilo politico, responsabile dello scippo della borsetta ad un’anziana donna in via Siracusa a Padova.

Intorno alle 19.30 di ieri, lo straniero, con il cappuccio della felpa calzato in testa, dopo aver seguito in strada la vittima, era riuscito ad entrare furtivamente nell’androne del condominio dove la donna stava aspettando l’ascensore e non appena si erano aperte le porte ed era entrata all’interno le aveva strappato di mano la borsa. Tra le urla dell’anziana signora, era poi uscito velocemente dal palazzo e si era dato a precipitosa fuga bordo di una bicicletta.

Testimone della scena, un residente prontamente richiedeva l’intervento della Polizia contattando la linea del 113 e fornendo all’operatore la descrizione del fuggitivo.

Raccolta la segnalazione, la Centrale Operativa della Questura inviava celermente le pattuglie presenti sul territorio nella zona di fuga e poco dopo un equipaggio intercettava lo scippatore a bordo della bicicletta segnalata. Lo stesso, alla vista degli agenti, lanciava il mezzo per terra e si dava a precipitosa fuga a piedi all’interno di un parco cittadino, sempre inseguito dagli operatori, finchè si buttava nel fiume sottostante ma veniva immediatamente recuperato dai poliziotti.

Lo straniero, giunto a Trapani ad aprile del 2017 e gravato di precedenti per reati inerenti gli stupefacenti, è stato portato in Questura ed arrestato, seguirà la segnalazione agli organi competenti per il riconoscimento dello status di rifugiato.