arpaVideo 2023, torna il concorso per i giovani registi del Veneto

09/11/2022

Arpav lancia anche quest’anno #arpaVideo, la sfida a premi per le giovani troupe cinematografiche che vogliono cimentarsi nella realizzazione di corti per promuovere comportamenti e azioni sostenibili. Le iscrizioni sono aperte fino al 20 dicembre 2022, ma per l’invio della scheda di iscrizione e del video c’è tempo fino al 14 aprile 2023. Il concorso è dedicato agli studenti delle scuole secondarie di II grado e ai giovani dai 18 ai 24 anni del Veneto che sono chiamati, nei loro cortometraggi, a confrontarsi con i temi ambientali della Strategia regionale dell’Agenda 2030 per un Veneto sostenibile. I premi per questa edizione sono, per la sezione scuole, 900, 800 e 700 euro alle prime tre classificate, oltre ai premi speciali Arpav e Giuria di 500 euro, da impiegare per l’acquisto di servizi educativi digitali e materiali a uso didattico. I tre vincitori della sezione giovani riceveranno 800, 700 e 600 euro da impiegare per l’acquisto di servizi e/o materiali audiovisivi.

Novità per questa edizione è la possibilità per gli iscritti di partecipare a un breve corso di formazione sul linguaggio cinematografico e sulle tecniche espressive degli audiovisivi tenuto da un esperto, regista e sceneggiatore. Il corso, che si terrà on line a gennaio, è strutturato in due incontri di due ore su linguaggio dell’audiovisivo e tecniche e strumenti per il montaggio. Sensibilizzare i giovani attraverso la realizzazione di corti può favorire i cambiamenti dei comportamenti che avvengono più facilmente con il coinvolgimento emotivo che caratterizza l’espressione artistica, capace di descrivere la bellezza e la cura dei beni comuni, come richiesto dai principi chiave della sostenibilità che include ecologia, giustizia sociale, non violenza e democrazia di base. Per spostare gli stili di vita verso abitudini più ecologiche e di minor impatto per il pianeta non basta infatti essere informati sui problemi ambientali, ma è necessario fare leva su motivazioni, valori e attitudini. Per info:

(ARPAV)