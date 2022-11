Presentazione del libro "Il ragazzo delle api" di Piero Gaffuri

Mercoledì 9 novembre 2022 alle ore 18 a Palazzo Moroni in Sala Anziani, via VIII Febbraio 6, Padova, verrà presentato il libro “Il ragazzo delle api” di Piero Gaffuri. Un racconto ambientato in Abruzzo in cui il protagonista, un giovane universitario di origine romana, decide e riesce ad avviare un’attività di apicoltura sulle pendici delle montagne dell’alto Aterno, tra mille difficoltà e sfide di ogni genere e che riesce a superare grazie all’aiuto del nonno e del padre. E’ anche la storia di una trasmissione di valori autentici tra due generazioni, quella degli anziani e quella di giovani che stanno, sempre più, dimostrando di volersi riappropriare delle antiche pratiche agresti e di custodirle e difenderle.

Parteciperanno, insieme all’autore, Andrea Colasio, Assessore alla Cultura del Comune di Padova, Gianfranco Bettin, scrittore e saggista, Andrea Bortolato, apicoltore della riviera del Brenta.

Piero Gaffuri. Nasce a Padova nel 1956. Il suo percorso letterario inizia nel 1983 con la collaborazione a «Linea d’Ombra», rivista di nuovi talenti diretta da Goffredo Fofi. Ha pubblicato i romanzi Apnea (1999), Il corsaro (2002), Il sorriso del vento (2006) e Korallo (2014). Ad essi vanno aggiunti la pièce teatrale Il mare racconta (2007) e due raccolte di poesie, Una nave impazzita (2009) e Uomini condannati a sognare (2017). Ha pubblicato i saggi Web Land, dalla televisione alla metarealtà (2011) e Blog Notes, guida ibrida al passato presente (2013).

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Informazioni:

Assessorato alla Cultura

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)