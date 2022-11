Petrarca Rugby: Cus Torino – Petrarca: La formazione

Il Petrarca torna in campo per la IV giornata del Peroni TOP10, e lo fa in trasferta a Torino, dove domenica 23 ottobre affronta il Cus Torino (ore 16, diretta streaming Eleven Sports). Arbitro Dante D’Elia di Bari, assistenti Merli di Ancona e Vagnarelli di Milano, quarto uomo Luzza di Torino, TMO Pennè di Lodi.

“Non nascondiamo il fatto di essere delusi delle ultime prestazioni”, spiega il tecnico bianconero Andrea Marcato, “ci stiamo allenando comunque con grande impegno, e siamo convinti che i frutti del buon lavoro si vedranno. Abbiamo una trasferta impegnativa, che prendiamo con il massimo rispetto. Abbiamo giocato un mese fa a Torino, è una buona squadra che sta crescendo, ben disposta in campo e con un’idea precisa di gioco. Vogliamo concentrarci su noi stessi e limare i dettagli che non ci hanno portato a fare bene finora. L’obiettivo è riprendere la corsa in campionato e rendere la società e i tifosi orgogliosi di noi”.

La formazione annunciata del Petrarca: Esposito; Cioffi, Fou, Broggin, Schiabel; Ormson, Tebaldi; Montagner, Trotta (cap.), Nostran; Ghigo, Bonfiglio; Hughes, Carnio, Spagnolo. A disp.: Braggiè, Cugini, Bizzotto, Michieletto, Goldin, Panunzi, Ferrarin, De Masi.