Padova, tappa di rientro del Modulo Europeo RO GFFF-V

pubblicato il 22 agosto 2022

Approfondimenti

Nella giornata di sabato 20 agosto, alle 20 circa, un convoglio (Modulo Europeo RO GFFF-V) con 43 Vigili del Fuoco della Repubblica Rumena in rientro dalla Francia per l’emergenza incendi boschi, con una colonna di mezzi costituita da n° 6 ACT, n° 3 AV, n° 1 Mini-BUS, ha fatto una tappa di riposo presso il comando dei Vigili del fuoco di Padova così come richiesto dal dipartimento della Protezione Civile prima del rientro in patria. Assicurata pertanto, nel consueto stile che contraddistingue i VVF, tutte quelle piccole accortezze necessarie per agevolare il pernottamento, il vitto e l’alloggio in una unica struttura, un hotel di zona. Sono stai organizzati e predisposti trasferimenti partendo dalla sede centrale, 3 i Mini-BUS messi a disposizione dalla Direzione Interregionale Veneto e Trentino Alto Adige e dedicati all’uopo. Comitiva che la mattina successiva alle ore 5 è ripartita ringraziando i Vigili del fuoco per la solidarietà espressa.

(Vigili del Fuoco Padova)