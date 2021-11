Europe Direct Padova: novità del 10 novembre 2021

Equal Pay Day

Il 10 novembre è l’Equal Pay Day, il giorno in cui, simbolicamente, le donne in Europa smettono di ricevere un salario fino alla fine dell’anno. In media, infatti, le donne percepiscono solo 0,86 € per ogni Euro percepito dagli uomini.

La Commissione europea sostiene la parità di salario e porta avanti la battaglia per ottenere questo risultato. La proposta dell’UE vuole permettere ai lavoratori e alle lavoratrici di far valere il loro diritto alla parità di retribuzione e di porre fine ai pregiudizi di genere nella retribuzione.

Programma di lavoro della Commissione per il 2022: insieme per un’Europa più forte

La Commissione europea ha adottato il programma di lavoro per il 2022, che definisce le prossime tappe del suo ambizioso programma di riforme verso un’Europa post COVID-19 più verde, più equa, più digitale e più resiliente.

Il programma di lavoro della Commissione prevede 42 nuove iniziative strategiche per quanto riguarda i sei obiettivi ambiziosi degli orientamenti politici della presidente von der Leyen e dà seguito al suo discorso sullo stato dell’Unione del 2021. Rispecchia inoltre gli insegnamenti tratti da una pandemia senza precedenti, pur prestando particolare attenzione alle giovani generazioni grazie alla proposta di proclamare il 2022 Anno europeo dei giovani.

In particolare, i 6 obiettivi sono:

Un Green Deal europeo Un’Europa pronta per l’era digitale Un’economia al servizio delle persone Un’Europa più forte nel mondo Promozione dello stile di vita europeo Un nuovo slancio per la democrazia europea

12a edizione della Conferenza europea sulla Comunicazione pubblica

Si è svolta l’8 e il 9 novembre EuroPCom, la Conferenza europea sulla Comunicazione pubblica, la più grande conferenza annuale che riunisce esperti in comunicazione pubblica provenienti da tutta l’Europa ed è organizzata dalle istituzioni UE di Bruxelles.

Il tema di quest’anno, “Changing communication – Communicating change”, è stato dedicato ai principali problemi di quest’epoca: la democrazia, il Green Deal, la digitalizzazione e l’impatto del COVID-19 su queste tre aree.

La Commissione europea proclama il 2022 Anno europeo dei giovani

La Commissione europea ha adottato la proposta formale per proclamare il 2022 Anno europeo dei giovani.

L’iniziativa invita i giovani a divenire cittadini sempre più attivi e a sviluppare capacità professionali e personali attraverso le opportunità offerte dall’UE.

A riguardo, la Commissione europea ha lanciato il sondaggio che invita i giovani europei, fino al 17 novembre 2021, a condividere aspirazioni, interessi e idee su ciò che si aspettano dall’Anno europeo.

Nel corso del 2022, saranno organizzate attività e iniziative, a livello europeo, nazionale, regionale e locale, incentrate sulle questioni che toccano più da vicino i giovani, in linea con le priorità espresse dagli obiettivi per la gioventù. Uguaglianza, inclusione, sostenibilità, salute mentale, benessere, occupazione.

