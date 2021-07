Estate in Valsugana: le attività da fare con i bambini

State programmando una vacanza in Trentino con tutta la famiglia e non sapete quale località scegliere per il vostro soggiorno? Le alternative in questa regione sono parecchie, ma ci sono alcune mete che sicuramente valgono il viaggio molto più di altre e sono maggiormente adatte anche ai più piccoli. Una di queste è senza dubbio la Valsugana: un luogo straordinario, dove si può vivere appieno il contatto con la natura incontaminata e al tempo stesso non mancano attività ed eventi per grandi e piccini. Passare una vacanza in Valsugana è sicuramente un’ottima idea, ma vediamo nel dettaglio cosa potete fare con i vostri bambini durante il soggiorno.

#1 Divertimento e relax al lago

In Valsugana potete trovare due dei laghi più belli del Trentino: quello di Caldonazzo e quello di Levico, entrambi Bandiera Blu e naturalmente balneabili. Trascorrere una vacanza da queste parti, dunque, non significa solamente scoprire la natura incontaminata e le montagne, ma anche concedersi qualche giornata di sole e fare il bagno in acque cristalline e fresche. Non solo: gli stabilimenti presenti a Levico e Caldonazzo sono attrezzatissimi ed è dunque possibile praticare numerose attività come la canoa ed il SUP. I bambini amano questi due laghi ed il divertimento è sempre garantito: non si rischia mai di annoiarsi!

#2 Trekking e passeggiate nella natura

La Valsugana si trova sotto al Lagorai e sono numerosi i percorsi di trekking che si possono affrontare per riscoprire insieme ai bambini il piacere di passeggiare nella natura. Certo, alcuni itinerari sono piuttosto impegnativi ma ce ne sono parecchi adatti proprio per le famiglie, che dunque anche i più piccoli possono affrontare senza alcun problema.

#3 Emozioni e scoperte ad Arte Sella

In Valsugana trovate anche Arte Sella, un parco che possiamo considerare un vero e proprio museo d’arte contemporanea a cielo aperto. I bambini lo adorano, perché ogni passo è una scoperta e nel bel mezzo della natura incontaminata si possono ammirare sculture e monumenti straordinari, realizzati con materiali sostenibili come sassi, tronchi, rami, foglie. Arte Sella è una vera e propria chicca della Valsugana: una tappa obbligata per le famiglie che si trovano da queste parti perché visitare il parco è per i bambini un’esperienza indimenticabile.

#4 Avventurosi giri in bicicletta

Per i bambini e le famiglie che amano andare in bicicletta, la Valsugana è una destinazione perfetta perché vanta 80 km di piste ciclabili che costeggiano i laghi e si immergono nella natura. Per i più allenati ci sono anche strade forestali e sentieri da percorrere con la mountainbike o bici elettrica.

#5 Esperienze uniche per scoprire la montagna

Vale la pena citare anche le iniziative che permettono anche ai più piccoli di scoprire la montagna, i suoi animali e le tradizioni di questi luoghi. Un esempio? Il progetto “Adotta una mucca” che consente di sperimentare esperienze uniche come la mungitura e scoprire da vicino come viene fatto il formaggio, per poi tornare a casa con i prodotti di malga contribuendo così al sostentamento dell’alpeggio.