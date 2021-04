Per le tue vacanze in montagna scegli l’Hotel Taller

*** ARTICOLO SPONSORIZZATO *** Vuoi trascorrere una vacanza indimenticabile, in un hotel accogliente, famigliare e dotato di ogni comfort, con il valore aggiunto di uno straordinario paesaggio di montagna?

Se la montagna e la natura sono la tua passione, vieni subito a Folgarida in questo 4 stelle e scopri tutto il fascino dell’Adamello e delle Dolomiti del Brenta, in un hotel confortevole e adatto a tutta la famiglia.

Un soggiorno all’Hotel Taller è la scelta ideale per avvicinarsi alla montagna, conoscere un territorio ricco di meraviglie, scoprire la bellezza delle Dolomiti, Patrimonio dell’Umanità Unesco, e partecipare a tantissime iniziative organizzate per i grandi e per i piccoli.

La posizione della struttura è eccezionale, affacciata verso un giardino naturale costituito dal Parco Adamello Brenta e dal Parco Nazionale dello Stelvio.

Un’occasione imperdibile soprattutto per le famiglie, che possono scoprire il piacere della montagna in tutta sicurezza e tranquillità.

Un hotel dedicato a chi ama lo sport e le attività all’aria aperta

L’intento principale dell’Hotel Taller è quello di offrire ai propri ospiti la possibilità di conoscere il paesaggio, prendere confidenza con la montagna, vivere all’aria aperta e divertirsi con escursioni e attività sportive.

La famiglia Taller, che gestisce l’hotel con professionalità e cortesia, include tra i propri membri una guida alpina professionista e tre maestri di sci, sempre a disposizione per offrire consulenze e consigli agli ospiti e per accompagnarli in nuove e coinvolgenti avventure.

La posizione geografica singolare permette di organizzare fantastiche escursioni e di percorrere appassionanti itinerari in mountain bike, oppure, nel periodo invernale, di divertirsi con gli sport sulla neve: un’occasione imperdibile per stare a contatto con la natura e vivere la montagna con consapevolezza e rispetto.

Sport, vita all’aria aperta e momenti di intrattenimento per i piccoli

Il paesaggio naturale che circonda l’Hotel Taller si presta ad organizzare escursioni adatte a tutti, gite in mountain bike, giornate sulla neve ma anche diverse altre attività sportive, oltre alla possibilità di effettuare brevi viaggi nel territorio, alla scoperta di castelli e palazzi storici.

La collaborazione con la scuola di sci e il servizio di noleggio e la prossimità degli impianti sciistici del Brenta permettono a chi ama sciare, o desidera imparare, di seguire la propria passione con la massima sicurezza e tranquillità.

Inoltre, come abbiamo detto, scoprire la montagna non significa solo sciare o fare trekking. I più temerari possono provare le discese di rafting lungo i torrenti, mentre chi ama l’arte e la storia può partecipare alle visite guidate nelle località di maggior interesse di tutto il Trentino.

Un hotel creato per soddisfare le esigenze dei piccoli

Una particolarità dell’Hotel Taller è quella di offrire un tipo di divertimento e intrattenimento adatto a tutta la famiglia. Per i grandi, è disponibile un centro benessere dotato di ogni comfort: piscina, sauna, idromassaggio, e uno staff di personale esperto in grado di offrire trattamenti personalizzati.

Gli ospiti più graditi restano sempre e comunque i bambini, che possono divertirsi senza alcun pericolo partecipando alle iniziative organizzate dal miniclub, pomeriggi in compagnia e fantastiche serate.