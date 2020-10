La Kioene nella tana del “Lube”

Appuntamento domenica 18 ottobre alle ore 18.00. Precedenti a favore dei marchigiani: 40 vittorie su 46 sfide. Trolese: “sfida affascinante, servirà tutto il nostro carattere”. Aperte le prevendite per la gara con Modena di domenica 25 ottobre alla Kioene Arena

«Il match con Civitanova sarà una sfida affascinante». A dirlo è Matteo Trolese, secondo allenatore della Kioene Padova. Alla sua prima stagione come aiutante di coach Jacopo Cuttini, Trolese arriva dal settore giovanile bianconero. Alle ore 18.00 di domenica 18 ottobre, la Kioene Padova sarà impegnata nella sfida esterna sul campo della Cucine Lube Civitanova. Per i veneti si tratta di una gara proibitiva, ma Trolese spiega bene quale sia l’atteggiamento con cui la Kioene vuole disputare questo impegno. «Affronteremo un avversario di grande spessore – dice Trolese – dato che questa è una delle squadre che lotterà per lo scudetto. I nostri obiettivi sono diversi dai loro, lo sappiamo bene, ma ciò su cui faremo affidamento sarà lo spirito con cui scenderemo in campo. Lo stesso che abbiamo fatto vedere con un’altra big come Trento, ossia senza alcun timore reverenziale».

A prescindere dai punti raccolti finora, cosa sta mostrando questa Kioene?

«Credo che sia evidente a tutti. Questa è una squadra che combatte sempre, che si rialza anche dopo un set giocato al di sotto delle proprie possibilità. E’ una squadra giovane e che ha bisogno di crescere, ma non c’è una volta in cui si possa dire che i nostri ragazzi non abbiano provato a fare del loro meglio. Su questo, grande merito va dato a loro e a Jacopo Cuttini, che fin dal primo giorno è stato in grado di trasmettere un tipo di mentalità che è ben riconoscibile da chi ci osserva giocare. La qualificazione ai quarti di Del Monte© Coppa Italia è stata la prima dimostrazione del carattere dei nostri giocatori. Ognuno di loro si allena con grande dedizione ed entusiasmo: è una componente fondamentale per il nostro percorso da qui al termine della stagione».

Personalmente, qual è stato per lei il momento finora più emozionante?

«E’ difficile sceglierne uno, perché ad ogni gara ci sono tante situazioni che procurano emozione. La gara con Civitanova sarà un altro di questi momenti. Se dovessi però dirne uno, credo che rimarrà sempre impressa in me la palpitazione nel vedere per la prima volta la Kioene Arena allestita per una sfida di SuperLega. Durante la settimana ci alleniamo lì, ma quando arrivi in campo nel pre partita l’atmosfera che si respira è sicuramente intensa».

PRECEDENTI, EX IN CAMPO E ARBITRI DELLA SFIDA DI DOMANI. Ben 46 i precedenti tra Padova e Civitanova, con quest’ultimi in netto vantaggio sul numero di vittorie rispetto ai patavini: 40 a 6. Per trovare l’ultima vittoria dei bianconeri a Civitanova bisogna tornare ai quarti di Coppa Italia della stagione 2004/05, quando l’Edilbasso&Partners Padova s’impose per 2-3 nei confronti della Lube Banca Marche Macerata. Quattro gli ex della sfida: in casa Civitanova ci sono Fabio Balaso (a Padova dal 2012 al 2018) ed Enrico Diamantini (qui nel 2015/16). In casa Padova invece ci sono Sebastiano Milan (a Civitanova nel 2017/18) e Marco Vitelli (lì dal 2013 al 2016). Proprio quest’ultimo è a 10 punti dai 500 in carriera e a 3 muri vincenti dai 100 in regular season. Arbitri della sfida di domenica saranno Maurizio Canessa di Bari e Bruno Frapiccini di Ancona. Terzo arbitro sarà Giuseppe Mancini, mentre al video check siederà Giulia Petterini.

COME SEGUIRE LA SFIDA. A partire dalla sesta giornata di SuperLega, Eleven Sports amplierà la sua offerta rendendo disponibili tutte le partite, oltre che su elevensports.it, anche sulla piattaforma di streaming MyCujoo. Tutti gli abbonati Eleven avranno l’accesso gratuito al servizio su MyCujoo e potranno vedere le partite della Kioene anche su quest’altra piattaforma senza ulteriori esborsi. Inoltre, anche per questa domenica, la sfida sarà visibile su Facebook: la pagina social della Lega Pallavolo Serie A ospiterà gli streaming ancora per questo fine settimana.

La sfida sarà trasmessa in replica lunedì 19 ottobre alle ore 21.00 su Tv7 News (canale 87 del digitale terrestre). Repliche per tutta la settimana anche su Tv7 Sport (canale 212). Per vedere la programmazione televisiva completa, visitare la sezione “TV e streaming” del sito www.pallavolopadova.com.

APERTE LE PREVENDITE PER LA GARA CON MODENA. Nella sezione Biglietteria del sito www.pallavolopadova.com è possibile trovare tutte le indicazioni necessarie per l’acquisto dei biglietti per la gara Kioene Padova – Leo Shoes Modena che si giocherà domenica 25 ottobre alla Kioene Arena (inizio gara ore 18.00). I biglietti si possono acquistare solo on-line fino a 5 minuti prima dell’inizio della sfida. Il giorno della partita, in base alle disposizioni vigenti, la biglietteria della Kioene Arena rimarrà chiusa. L’apertura degli ingressi avverrà alle ore 16.30.



Alberto Sanavia

Ufficio stampa Kioene Padova

www.pallavolopadova.com

(Pallavolo Padova)