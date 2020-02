Arti marziali: la Carollo Academy ai Campionati Nazionali di San Bonifacio

Domenica 15 febbraio si sono svolti al Palaferroli di San Bonifacio (Verona) i Campionati Nazionali Assoluti di varie discipline marziali quali: MMA, Grappling, Taekwondo, K1, Kick Boxing, Muay Thai, Punch Boxe e altre ancora.

La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti e soprattutto di un vasto pubblico a testimonianza del fatto del sempre maggiore interesse che queste discipline esercitano anche in Italia.

Ed ancora una volta bisogna segnalare le ottime performance degli atleti della veneta Carollo Academy: infatti, è risultato vincitore nelle discipline delle MMA Ligh -54 kg l’atleta Filippo Simonetto mentre nelle MMA Light -84 kg- l’atleta Renato Pirrone . Va anche menzionato l’ottimo secondo posto con medaglia d’argento nel Grappling per l’atleta Luka Musobelliu al suo debutto in questa disciplina nella categoria dei – 66 kg- .

In totale, la Carollo Academy ha collezionato 3 medaglie di cui 2 ori e 1 argento, con 3 atleti . Ancora complimenti.

Il coach Andrea Carollo, notevolmente soddisfatto, ha affermato che ora sarà importante prepararsi bene per le prossime competizioni nazionali ed internazionali che si svolgeranno in tutta la Penisola.

Inoltre, nonostante le defezioni a causa di infortunio all’ultimo minuto alla manifestazione del Palaferroli di 2 atleti di punta, il noto coach veneto conferma che a breve saranno pronti al debutto nuovi atleti, già in fase di preparazione. C’è quindi da scommettere che gli atleti della famosa Academy veneta ci riserveranno ancora ottimi piazzamenti in futuro.

