Veneto: Polfer, controlli straordinari nelle stazioni per l’operazione ‘Rail Safe Day’

Venezia, 12 feb. (Adnkronos) – Sono state 518 le persone controllate dal personale del Compartimento Polizia Ferroviaria per Veneto nel corso dell’operazione denominata “Rail Safe Day”; 97 operatori della Polizia Ferroviaria, infatti, sono stati impegnati, in una intensa giornata di controlli straordinari, attuati in 18 stazioni ricadenti negli ambiti di competenza e in altre 12 località sensibili, teatro, in passato, di comportamenti illeciti, se non addirittura rischiosi per la sicurezza.

Durante i controlli, gli operatori della Polizia Ferroviaria hanno sottolineato l’importanza del rispetto delle principali regole “salvavita”, come servirsi dei sottopassaggi per spostarsi da un binario all’altro, non oltrepassare la linea gialla, non fare un uso improprio delle infrastrutture ferroviarie. In una circostanza, verificatasi nella stazione di Padova, gli Agenti hanno anche sanzionato una persona, che, in violazione a quanto disposto dal regolamento ferroviario, chiedeva insistentemente l’elemosina, importunando i viaggiatori in transito.

