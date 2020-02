Autonomia: Zaia, ‘benvenuto tra noi al ministro Boccia’ (2)

(Adnkronos) – “L’autonomia – prosegue il Presidente del Veneto – non è, e non è mai stata, almeno per noi, una partita basata su calcoli politici, ma sulla volontà di rispettare il popolo. Hanno votato 2 milioni 328 mila 494 veneti – ricorda il Governatore – senza fare distinzioni politiche, perché un partito con tutti quei voti in Veneto non c’è. Come non l’hanno fatta allora, non la faranno nemmeno quando arriverà il risultato”. “C’è da dire – conclude il Presidente della Regione – che, finora, i Governi hanno prodotto zero. Quindi i presupposti per chiudere adesso ci sono tutti. Per quanto ci riguarda abbiamo fatto un grande lavoro preparatorio. Ora confido che il tutto vada al più presto in Consiglio dei Ministri e, subito dopo, in Parlamento”.

(Adnkronos)