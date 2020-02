Droga: Zaia, ‘bene maxi operazione forze dell’ordine, bravi tutti’

Venezia, 6 feb. (Adnkronos) – “Una giornata radiosa per la legalità. Grazie e complimenti alla Procura della Repubblica di Venezia e a tutte le Forze dell’Ordine per aver sferrato un colpo da ‘Ko’ a un ramificato sistema di seminatori di morte. Non è il primo, e non sarà l’ultimo, perché con inquirenti, carabinieri, poliziotti, finanzieri così, la certezza è che altre vittorie contro il malaffare continueranno ad arrivare”. Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia commenta la maxioperazione antidroga, grazie alla quale è stata sgominata una rete di spaccio internazionale di stupefacenti.

“Mai come in questo caso – aggiunge il Governatore – si può parlare di maxioperazione, condotta con la solita maestria. Un ringraziamento vada ai nostri bravi magistrati e a tutti gli uomini in divisa, vista anche l’enorme entità della droga maneggiata e i milioni di euro sequestrati oltre, naturalmente, alle tante custodie cautelari e perquisizioni effettuate. I milioni di veneti per bene – conclude il Presidente della Regione – ringraziano e attendono con certezza il prossimo blitz”.

(Adnkronos)