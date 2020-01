Almirante: Rotta (Pd), ‘Comune ci ripensi per la dignità di Verona’

Verona, 21 gen. (Adnkronos) – “La giunta del sindaco Sboarina ha superato ogni limite e meriterebbe il premio di comune più opportunista d’Italia. Con la proposta di dedicare una strada a Giorgio Almirante , firmatario del manifesto della razza del 1938 e contestualmente la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, sopravvissuta a un campo di sterminio nazista, si raggiunge il culmine del più vergognoso doppiogiochismo. Altro che “un colpo al cerchio e uno alla botte””. Lo sottolinea, in una nota, Alessia Rotta, vicepresidente dei deputati Pd.

“Nel nostro caso torto e ragione sono ben definiti. Il comune di Verona si macchia di una responsabilità grave: un meschino calcolo politico, un comportamento interessato che ferisce una città medaglia d’oro della Resistenza. Al sindaco, alla giunta chiedo di ripensarci, di non dedicare una strada ad Almirante per la dignità e il prestigio di una città democratica e antifascista”, auspica l’esponente dem.

