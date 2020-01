Verona: Polizia, identificate 1300 persone durante le festività natalizie (2)

(Adnkronos) – Quotidiani sono stati inoltre i servizi antiborseggio in abiti civili per contrastare il fenomeno dei ladri operanti in ferrovia, con l’arresto di una persona in flagranza di reato, per il furto di una valigia, condannata ed allontanata immediatamente dalla provincia, oltre alla denuncia di un altro soggetto.

Le attività di controllo, in risposta al diffuso allarme terrorismo, sono state svolte simultaneamente con cani antiesplosivo della Polizia di Stato e da operatori di polizia dotati di “metal detector” sulle banchine di arrivo e ogni altra area di accesso al pubblico estesa anche ai depositi bagagli di stazione ove presenti.

Intensa l’attività anche nell’ultimo weekend dell’Epifania, durante il quale i poliziotti di Verona Porta Nuova hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Brescia nei confronti di un italiano di 44 anni, identificato in stazione. L’uomo dovrà scontare quasi 5 anni di carcere.

