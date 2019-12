Maltempo: Vicenza, previsione di deboli nevicate per domani, piano neve pronto a scattare

Vicenza, 12 dic. (Adnkronos) – L’ultimo bollettino meteo del Centro funzionale decentrato della Regione Veneto prevede possibili precipitazioni nevose, con minimi accumuli al suolo, a partire dalla tarda mattinata di domani, venerdì 13 dicembre. Il servizio Protezione civile comunale di Vicenza, che tiene monitorata l’evoluzione delle previsioni meteorologiche, ha già concordato le procedure da seguire per l’eventuale attivazione del Piano neve in collaborazione con Aim Amcps e Aim Ambiente.

Nel frattempo è già stato programmato un intervento di salatura preventiva dei punti critici stradali, come la salita di Monte Berico, ponti, cavalcavia e sottopassi. Informazioni aggiornate sull’evoluzione del meteo saranno disponibili sul sito e sui social istituzionali.

