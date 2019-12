Venezia: Ispra, Comune e Città metropolitana al vertice raccolta differenziata (2)

(Adnkronos) – “I dati Ispra stanno confermando, anno dopo anno, il buon lavoro di squadra che Comune e Città Metropolitana stanno facendo assieme al Gruppo Veritas per incentivare in tutto il territorio veneziano non solo una raccolta differenziata sempre più capillare ed efficiente, ma anche un generale rispetto dell’ambiente e dei luoghi in cui quotidianamente viviamo – commenta il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro – Un sincero grazie va a tutti i cittadini veneziani metropolitani, perché è grazie al loro impegno che dimostriamo di voler bene alla nostra terra. Ma questo stesso ringraziamento arrivi anche a tutti gli operatori di Veritas che quotidianamente, soprattutto nel centro storico di Venezia, sono chiamati ad effettuare un lavoro fondamentale per garantire un percorso ottimale a quel processo di economia circolare che ci vede convinti sostenitori”.

“Venezia vuole essere testimonial a livello mondiale di come si possa essere una grande città – continua il primo cittadino – con migliaia di abitanti e milioni di visitatori, ma al tempo stesso sviluppare un sistema e una mentalità sempre più green ed ecosostenibile, generando economia e posti di lavoro. Lo stiamo facendo anche con il sostegno di importanti gruppi. Come Eni per esempio che, grazie alla collaborazione di Veritas, riesce a produrre dalla spazzatura e dalla raccolta differenziata bio-metano, bio-olio e idrogeno a chilometro zero”.

“L’impegno per restare ai vertici in Italia, e in Europa, è continuo, grazie al lavoro di tutto il ‘sistema Città di Venezia’, Veritas e i suoi operatori in primis – conclude Brugnaro – Siamo certi che, con un ulteriore sforzo da parte di tutti, possiamo migliorare ancora di più la percentuale di raccolta differenziata, ponendo la massima attenzione al momento di dividere i vari materiali e non abbandonando rifiuti. Solo così sarà possibile preservare il nostro straordinario territorio”. Tornando ai numeri, il totale della produzione dei rifiuti nella Città metropolitana di Venezia è calata dalle 497.123 alle 496.570 tonnellate del 2018, mentre è cresciuta la frazione differenziata da 340.419 tonnellate a 343.060.

