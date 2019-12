Criminalità: Comune Verona in prima linea nei progetti di aiuto alle vittime di reato

Verona, 10 dic. (Adnkronos) – Si è tenuto questa mattina il primo convegno Veneto su “Norme ed esperienze italiane ed estere di Giustizia riparativa”. Un’intera giornata di confronto sui percorsi psicologico-sociali adottati per la risoluzione dei conflitti o conseguenze dannose subite dalle vittima di un reato. Un nuovo modello di “giustizia”, complementare al sistema vigente, che ha visto per la prima volta riuniti nella città Scaligera tutti i principali esperti coinvolti, con la partecipazione di assistenti sociali, avvocati e operatori del terzo settore.

Verona, quindi, capofila in Veneto per questo modello, che in Italia non ha ancora una propria legislazione, ma anche per l’innovativo servizio dello “Sportello per le vittime di reato” avviato dal Comune nel 2013. Un progetto pilota di avvicinamento e ascolto, promosso dalla Presidenza del Consiglio comunale di Verona, dal Garante dei diritti delle persone private della libertà personale e da A.S.A.V. – Associazione Scaligera Assistenza Vittime di Reato, che ancora oggi, rappresenta l’unica realtà attiva in tutto il Veneto. Al servizio, nel triennio 2016-2018, si sono rivolte quasi una novantina di persone, con una media di circa una trentina all’anno.

“Un importante appuntamento – spiega il presidente del Consiglio comunale Ciro Maschio – che, per la prima volta nella nostra Regione, ha visto il coinvolgimento di tutte le parti interessate alla ‘Giustizia riparativa’, un percorso all’avanguardia di cui, per molti aspetti, Verona è capofila. Attraverso lo ‘Sportello per le vittime di reato’, unico esempio in tutto il Veneto, il Comune è oggi in grado di offrire un punto di ascolto e di confronto di grande importanza per i tanti cittadini che vi si rivolgono. Un riferimento per chi ha patito e sofferto reati di qualunque genere che, rivolgendosi allo sportello, può trovare un supporto e un orientamento sui tanti servizi offerti sul territorio comunale”.

