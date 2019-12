Autonomia: Zaia, ‘basta sgarbi, pentola in ebollizione, mi appello a Mattarella’

Roma, 7 dic. (Adnkronos) – “Faccio appello al Presidente della Repubblica, perché dall’alto della sua esperienza, nel rispetto dei suoi poteri e delle sue prerogative, faccia sentire la sua voce perché la strada che porta all’autonomia venga sgomberata dagli ostacoli che ancora rimangono. Noi abbiamo votato un referendum che è stato validato dalla Consulta. Non siamo fuorilegge” e “sono 17 le Regioni che vogliono avere più poteri, non solo 3”. Lo dice il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, intervistato dal ‘Corriere della Sera’.

“La pentola è in ebollizione. Non so dire -aggiunge- quando butterà fuori il vapore ma prima o poi succederà. Il popolo non ne può più di subire sgarbi”, anche perchè ci sono “solo una montagna di buoni propositi. Se il ministro realizzasse davvero quello che ha in testa diventeremmo come la Svizzera”.

