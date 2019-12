Venezia: al via tirocinio studenti volontari Iuav per l’emergenza post acqua alta

Venezia, 6 dic. (Adnkronos) – Sono da poco partite le procedure di indennizzo per i residenti a Venezia colpiti dall’acqua alta: moduli da compilare, dati, valutazione dei danni subiti dagli edifici e tempi molto stretti… dare le giuste risposte può essere complicato e per questo gli studenti dell’Università Iuav di Venezia offrono il loro aiuto ai cittadini. Grazie a un accordo con Confindustria Venezia, che offrirà la copertura economica, e con il Commissario delegato per la gestione dell’emergenza, l’Università Iuav di Venezia mette a disposizione un gruppo di 15 tirocinanti che collaboreranno, anche direttamente con i cittadini, alla quantificazione dei danni e alla compilazione dei moduli per la richiesta di risarcimento.

Il rettore Alberto Ferlenga e il tutor didattico Piercarlo Romagnoni hanno illustrato il progetto agli studenti dei corsi magistrali in architettura che potranno candidarsi per svolgere un tirocinio formativo di 250 ore (con il riconoscimento, al termine, di 10 crediti universitari), finalizzato prevalentemente alla ricognizione e stima dei danni nel contesto dell’emergenza causata dall’acqua alta, ma come forma di consulenza e supporto ai cittadini.

“Essere Università a Venezia attribuisce anche grandi responsabilità, – ha dichiarato il rettore Alberto Ferlenga – A questo cerchiamo di rispondere con una proposta formativa che, come in questo caso, unisca al percorso del tirocinio l’intervento attivo sul territorio e la pratica della solidarietà”.

