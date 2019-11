Petrarca Rugby: QUINTA GIORNATA DI TOP12, ARGOS IN TRASFERTA A MOGLIANO NEL POSTICIPO

Quinto turno di TOP12, e Argos Petrarca impegnato in trasferta nel posticipo di DOMENICA 1 dicembre, alle ore 15, allo stadio Quaggia di Mogliano. Arbitro Bottino di Roma, assistenti Spadoni di Padova e Boaretto di Rovigo, quarto uomo Bruno di Udine. Il nuovo straniero, il nazionale tongano James Faiva, sarà in panchina dopo una settimana di allenamenti in bianconero.

“Dopo due settimane di stop riprendiamo il nostro cammino in TOP12 in trasferta contro Mogliano”, è il commento del tecnico bianconero Andrea Marcato, “squadra che affrontiamo per la terza volta da inizio stagione. Dopo l’amichevole di Udine e la sfida in Coppa Italia in casa, andiamo al Quaggia per un match molto insidioso e di grande importanza, perché abbiamo il forte desiderio di ripartire da dove abbiamo lasciato.

Domenica sarà d’obbligo scendere in campo con grande umiltà, con l’attitudine giusta per sostenere una sfida che sarà dura fisicamente, con il desiderio di divertirci e trovare piacere nell’esprimerci come collettivo. La squadra di Salvo Costanzo non ha bisogno di presentazioni, la mischia chiusa è il suo punto di forza, possiede un efficace drive, ha ottimi mediani come Crosato ed Ormson che gestiscono molto bene il gioco al piede e sanno mettere in moto una linea di trequarti tanto giovane quanto intraprendente. Sarà una sfida avvincente affrontare una squadra di alta classifica, i ragazzi si sono preparati bene in queste settimane con grande dedizione, attenzione e cura del dettaglio. Il nostro focus sarà ovviamente posto sulle fasi statiche, sulla disciplina, la capacità di rimanere in partita per tutta la sua durata senza cali di concentrazione, sulla concretezza offensiva. Invitiamo tanti tifosi ad essere presenti sugli spalti in questo derby veneto, sperando che possano assistere ad uno spettacolo piacevole”.

La formazione annunciata dell’Argos Petrarca: Ragusi; Beraldin, Zini, Broggin, Leaupepe; Garbisi, Chillon; Trotta (cap.), Conforti, Nostran; Galetto, Gerosa; Swanepoel, Carnio, Braggiè. A disp.: Borean, Cugini, Scarsini, Michieletto, Grigolon, Cortellazzo, Faiva, Fadalti.

L’articolo QUINTA GIORNATA DI TOP12, ARGOS IN TRASFERTA A MOGLIANO NEL POSTICIPO sembra essere il primo su Argos Petrarca Rugby.