Maltempo: Bottacin a M5S, ‘dite a vostro ministro Costa di dare fondi al Veneto’ (2)

(Adnkronos) – “Solo per quanto riguarda la prevenzione abbiamo decine di cantieri aperti anche adesso – prosegue Bottacin – se vogliamo parlare invece in termini di previsione, abbiamo previsioni meteo che tutti ci invidiano: siamo l’unica regione in Europa in grado di prevedere i colmi di piena nei principali corsi d’acqua, grazie ad una collaborazione con l’Università di Padova, e l’unica regione in Italia ad aver attivato, in questo caso con l’Università di Firenze un sistema di monitoraggio satellitare dei movimenti del suolo.”

“I pentastellati del Veneto, – conclude Bottacin – se vogliono essere davvero utili a tutti i concittadini veneti, anziché fare comunicati stampa smentiti da autorevoli accademici, si attivino con il loro ministro Costa affinché intervenga in tal senso. I cittadini del Veneto, di qualunque appartenenza politica, gli sarebbero molto più che grati.”

