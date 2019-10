Alimentazione: il 31 p.c. dei veneti è sovrappeso, il 10 % è obeso

Venezia, 16 ott. (Adnkronos) – Nel 2018, in Veneto, tra le persone da 18 a 69 anni di età, il 3% risultava sottopeso, il 56% normopeso, il 31% sovrappeso, e il 10% obeso. Significa che il 41% del totale presentava un eccesso ponderale, più frequente con il crescere dell’età, tanto che tra i 50 e i 69 anni, più del 50% è in sovrappeso. Si è anche rilevato che, delle persone sovrappeso, il 33% è convinto che il suo peso sia giusto. E’ questo uno dei dati più significati presentati oggi dalla Regione Veneto nella Giornata Mondiale dell’Alimentazione promossa dalla Fao.

Nella popolazione da 65 anni e oltre, il 42% è normopeso, il 42% è in sovrappeso, il 14% è obeso, il 2% è sottopeso. In questa fascia, le persone in eccesso ponderale (sovrappeso o obese) sale al 56%. La condizione è più frequente tra gli uomini, nelle persone con basso livello di scolarità e che dichiarano di avere difficoltà economiche.

Nell’età tra 8 e 9 anni, il Veneto è tra le Regioni con percentuali più basse di bambini in eccesso ponderale. Ciò nonostante, il 25% di loro è in questa condizione. Messi i piccoli in relazione con i genitori, risulta che, quando uno dei due è in sovrappeso, lo sono anche il 27% dei loro figli. Quando invece un genitore è obeso, il 41% dei figli è in eccesso ponderale, di cui il 13% è obeso. Curiosamente, uno dei fattori che favoriscono il sovrappeso nei bambini, oltre naturalmente alla sedentarietà, sono le ore di sonno: i bambini che dormono meno sono più propensi a essere in eccesso di peso.

