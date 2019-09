Autonomia: Zaia a Provenzano, ‘basta meline, pronto a firmare documento formale’

Venezia, 11 set. (AdnKronos) – “Questa storia che l’autonomia spacca il Paese è l’alibi perfetto per non entrare mai nel cuore del tema, cioè le maggiori competenze da dare ai territori che le chiedono rispettando la Costituzione, come ha fatto il Veneto fin dall’inizio del suo cammino autonomista. Se vogliono, da domani siamo pronti a firmare un documento dove si affermi che unità nazionale, coesione, sussidiarietà e solidarietà sono prerequisiti indispensabili dell’autonomia, perché così detta la Carta Costituzionale. Così sgomberiamo definitivamente il campo da chi usa, a sproposito, questi argomenti per non far procedere il negoziato”. Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta le dichiarazioni rilasciate dal Ministro per il sud Giuseppe Provenzano alla trasmissione “Circo Massimo” su Radio Capital.

“Lo dico – prosegue Zaia – in punta di piedi, con rispetto e senza cercare la rissa: vogliamo andare oltre questa melina? Diamo per assodato, e scriviamolo nero su bianco, che senza questi prerequisiti l’autonomia non può esistere.

(Adnkronos)