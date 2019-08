Petrarca Rugby: PERONI TOP12, SI COMINCIA IL 19 OTTOBRE ALL’ARGOS ARENA CON I MEDICEI

Ufficializzato dalla Fir il calendario del Peroni TOP12 per la stagione 2019/2020. Il massimo campionato italiano prenderà il via il 19 ottobre alle ore 16, e dopo 22 turni la stagione regolare si concluderà il 3 maggio, prima delle semifinali (16/17 e 23/24 maggio) della finale scudetto, in programma il 30 maggio. Per l’Argos Petrarca debutto casalingo con il Toscana Aeroporti I Medicei, mentre per il derby d’Italia con Rovigo i tifosi dovranno attendere addirittura la decima giornata di andata, ovvero l’1 febbraio 2020, quando le due squadre si affronteranno a Padova. Gara di ritorno il 25 aprile, penultima giornata della stagione regolare.

L’inizio del Top 12 sarà preceduto da alcune amichevoli, il cui programma definitivo sarà comunicato a breve, e da due impegni di Coppa Italia: il 28 settembre San Donà-Argos, e il 5 ottobre Argos-Mogliano.

“Ora con il calendario in mano”, spiega il tecnico dell’Argos Petrarca, Andrea Marcato, “noi come staff dobbiamo essere molto bravi a programmare la stagione nei minimi particolari. Come prima impressione sono molto contento di iniziare il TOP12 davanti ai nostri fantastici tifosi, sperando di dare loro grandi soddisfazioni fin da subito. Noi, come abbiamo sempre fatto, affronteremo ogni singola partita con la massima preparazione ed impegno. Detto questo tra la sesta e la decima giornata incontreremo tutte le squadre posizionate meglio alla fine della stagione scorsa, e perciò sarà un periodo durante il quale dovremo farci trovare nelle migliori condizioni”.

Riassumendo ecco gli impegni dell’Argos per il girone di andata del Top 12: Petrarca-I Medicei (19/20 ottobre), Lazio-Argos (26/27 ottobre), Argos-Lyons Piacenza (2/3 novembre), Viadana-Argos (9/10 novembre), Mogliano-Argos (30 novembre/1 dicembre), Argos-Fiamme Oro (21/22 novembre), Valorugby-Argos (28/29 dicembre), Argos-San Donà /4/5 gennaio), Calvisano-Argos (25/26 gennaio), Argos-Rovigo (1/2 febbraio), Colorno-Argos (8/9 febbraio).

Per il calendario completo vai qui: federugby

