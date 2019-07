Autonomia: Zaia, ‘con Conte chiudiamoci in conclave e arriverà la fumata bianca’

Venezia, 23 lug. (AdnKronos) – “Ci aspettiamo dal governo che finalmente il presidente del Consiglio, assieme al Cdm, si decida a presentare la sua proposta di autonomia, da confrontare con le nostre proposte, quelle di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Di lì, sono assolutamente convinto che, se non sarà una farsa ma una proposta vera di autonomia, incontrandoci, e magari chiudendoci a chiave come in un conclave, dopo qualche fumata nera, arriverà la fumata bianca, ed arriveremo all’autonomia. E, se sarà autonomia vera noi ci siamo”. Ad assicurarlo è il presidente del Veneto Luca Zaia che ancor oggi ribadisce come: “la nostra proposta di autonomia è seria, rispettosa delle leggi e della Costituzione”.

Di più, il governatore del Veneto ci tiene a sottolineare che: “la nostra proposta di autonomia non vuole assolutamente essere una proposta ‘spacca Italia’, nè la secessione dei ricchi, nè tanto meno creare un paese di serie A e uno di serie B, come qualcuno vuole sostenere, e non vuole mettere in difficoltà i cittadini del Sud: lo abbiamo dimostrato con dati alla mano”.

