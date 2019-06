L’Associazione teologica italiana (ATI) celebra il XXVI congresso nazionale, dal titolo Ripensare l’umano? Neuroscienze, new-media, economia: sfide per la teologia. L’appuntamento si terrà dal 2 al 6 settembre 2019 a Enna.

I forti mutamenti tecnici e culturali contemporanei sono così profondi da investire la stessa identità dell’uomo, fino a pensare l’impossibilità di considerare ancora l’essere umano una eccezione nel novero degli eventi. La teologia, chiamata a dire una parola sull’uomo e la sua salvezza, non può esimersi dal riflettere sulla portata dei cambiamenti in atto: siamo alle prese con una metamorfosi dell’umano?

I teologi italiani si confronteranno sulla questione a partire da tre luoghi emblematici: le neuroscienze, i new media e la comunicazione, l’economia e la finanza. Il dialogo, necessariamente interdisciplinare, arriverà a toccare concetti fondamentali in antropologia, come quelli di limite e di natura. Il percorso condurrà alla sfida radicale della domanda: il cambiamento in atto implica una metamorfosi della teologia?