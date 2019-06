Ricerca: Donazzan, ‘dal Veneto piena sintonia con Cà Foscari su rientro cervelli in fuga’ (2)

(AdnKronos) – “La collaborazione con le Università venete – evidenzia l’assessore – è uno dei tasselli di questo programma, che sta vedendo la realizzazione a Padova di un incubatore di start-ups per offrire servizi digitali alle imprese e alle persone, l’avvio di ‘maratone informatiche’ sulle sfide cruciali del prossimo futuro (spreco alimentare, made in Veneto, invecchiamento, economia del riciclo e trasporti) e, infine, il recupero e la rigenerazione di alcuni luoghi storici della creatività e dei mestieri del nostro territorio, come la Fabrica Alta di Schio”.

“Creatività e innovazione sono il binario di questo percorso – conclude – che sta producendo scambi e circolazione di ‘cervelli’ e ‘talenti professionali’, in un’ottica di contaminazione e di crescita di respiro internazionale”.

(Adnkronos)