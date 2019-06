Petrarca Rugby: DOMENICA A REGGIO EMILIA LA FINALE UNDER 18

E’ stata decisa la sede della finale scudetto per la categoria Under 18, che domenica 9 giugno vedrà impegnato l’Argos Petrarca. La partita si giocherà a Reggio Emilia, Campo Crocetta Canalina, alle 17.30. Arbitro Vedovelli di Sondrio, assistenti Gnocchi di Brescia e Russo di Milano, quarto uomo Salafia di Milano.

Intanto prosegue la preparazione della squadra di Maistri, Rizzo, Ragusi e Parladori, avversario il Toscana Aeroporti I Medicei, che nell’ultimo appuntamento del girone di semifinale hanno superato nel match decisivo la Capitolina Roma per 7 a 3.

“Penso sia un grande traguardo raggiunto dai ragazzi”, spiega il tecnico della Under 18, Giovanni Maistri, “frutto di una grande mole di lavoro partito ad agosto. Domenica affronteremo questa partita come tutte le altre, andremo in campo con l’idea di divertirci giocando a rugby come abbiamo fatto finora, domenica dopo domenica”.

La squadra si allenerà come di consueto al “Centro Geremia” martedì, mercoledì, giovedì e venerdì.

Una data, quella di domenica, che segnerà anche la fine della stagione 2018/2019 per tutta la società.

“Fino a quel giorno”, spiega il D.S. dell’Argos Petrarca, Corrado Covi, “il club è interamente concentrato sui ragazzi della Under 18, arrivati a questa finale grazie a una lunga e splendida rincorsa durata per tutta la stagione, e che meritano ogni attenzione. Dalla prossima settimana, poi, inizieremo a comunicare l’attività, già in corso di avanzata programmazione a tutti i livelli, per il 2019/2020. Inoltre siamo felici di aver accompagnato anche Argos, il nostro sponsor, a una finale nazionale nel primo anno di collaborazione”.

Foto Cusinato.

