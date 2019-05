Maltempo in veneto fine settimana con precipitazioni e rovesci 2

(AdnKronos) – Sabato 18 maggio si avrà il cielo nuvoloso o molto nuvoloso (possibili parziali schiarite sulla costa meridionale e sul Delta del Po) con probabili precipitazioni a partire dai settori occidentali al mattino e più diffuse, nel pomeriggio, sulle zone montane, pedemontane e della pianura settentrionale. Le temperature minime saranno in aumento in pianura parallelamente ad una diminuzione delle massime.

Domenica 19 maggio, il cielo sarà in prevalenza nuvoloso con parziale attenuazione sui settori dolomitici nel pomeriggio. Ci sarà un’alta probabilità di precipitazioni con frequenti rovesci e temporali. Il fenomeno si diraderà in serata. Le temperature minime rimarranno pressoché stazionarie e le massime potranno anche aumentare.

